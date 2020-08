Coronavirus. Putin, la Russia è la prima a registrare il vaccino in tutto il mondo

Putin ha anche affermato che una delle sue figlie aveva testato su se stessa un vaccino russo COVID-19 e che si sente bene.

“Lo so molto bene, perché una delle mie figlie è stata vaccinata, quindi in questo senso, ha preso parte ai test”, ha detto Putin. Ha notato che dopo il primo vaccino, sua figlia aveva una febbre a 38 ° C e il giorno successivo una febbre leggermente superiore a 37 ° C.

“E poi, dopo il secondo colpo, ha avuto di nuovo una leggera febbre, e poi è andato tutto bene, si sente bene e ha un numero elevato [di anticorpi]”, ha detto il presidente.