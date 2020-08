IoViaggioItaliano. Sottosegretaria al Turismo Lorenza Bonaccorsi e Sindaci di tutta Italia sostengono la campagna promossa da Alfonso Pecoraro Scanio e Jimmy Ghione

Pecoraro Scanio: “Turismo diffuso sicuro e sostenibile per rilanciare economia. Dal Nord al Sud sindaci in azione”

AgenPress – “Il sostegno della Sottosegretaria al Turismo, Lorenza Bonaccorsi, alla campagna #IoViaggioItaliano è importante perché, come indicano le risoluzioni dell’Onu e le decisioni della Ue, il turismo sostenibile è il futuro ed è sempre più indispensabile dopo l’emergenza Covid-19”.

Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e promotore di #IoViaggioItaliano insieme all’inviato di Striscia la notizia, Jimmy Ghione.

“#IoViaggioItaliano vuole sostenere la conoscenza dei borghi, dei prodotti enogastronomici e le tradizioni di realtà fuori dalle grandi città d’arte. Sarebbe un bel segnale creare un sistema di incentivi per sostenere queste realtà e aiutare a rimettere in moto tutto il sistema che ruota attorno al settore turistico. Dal Nord al Sud, i Sindaci sono in azione. Occorre dare sostegno a un turismo diffuso, sicuro e sostenibile per rilanciare l’economia” sottolinea Pecoraro Scanio.

Tra i rappresentanti di istituzioni, amministratori locali e enti che sostengono la campagna #IoViaggioItaliano: la Sindaca di Coriano (RN), Domenica Spinelli; il Sindaco di Gradara (PU), Filippo Gasperi; la Sindaca di Borgo Pace (PU), Romina Pierantoni; il Sindaco di Fano (PU), Massimo Seri; il Sindaco di Senigallia (AN), Maurizio Mangialardi; il Vicesindaco di Monte San Biagio (LT), Arcangelo di Cola; Kristian Franzini, l’Assessore al Turismo di Formia (LT); il Sindaco di Capri (NA), Cirino Lembo; l’Assessore delegato all’istituzione dell’Area Marina Protetta dell’Isola di Capri (NA), Paola Mazzina; il Sindaco di Pellezzano (SA), Francesco Morra; il Sindaco di Trentinara (SA), Rosario Carione; il Sindaco di Pietrelcina (BN), Domenico Masone; il Presidente del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello (SA), Alfonso Andria.

“Il Governo ricordi che il turismo rappresenta il 13% del Pil e in modo diretto a indiretto riguarda la vita di milioni di cittadini. Occorre sostenerne il rilancio con misure efficaci e anche favorendo l’ammodernamento delle strutture con criteri di sostenibilità e la digitalizzazione” conclude il Presidente della Fondazione UniVerde.