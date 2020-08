Regionali, Giacomo Portas (Moderati): Alleanza pd-5stelle ridicola

AgenPress. “Non bastano i disastri fatti a livello nazionale, pd e 5 stelle alleati anche alle Regionali, è qualcosa di impensabile per chiunque, tranne che per loro.

Un’alleanza che non porterà da nessuna parte, se non al fallimento, perché non ci si può alleare con chi fino all’altro ieri si è professato di non voler neanche condividere un caffè. Prima se ne dicono di ogni, poi si alleano alle Regionali. Tutto ciò è ridicolo.”

Lo dichiara l’On. Giacomo Portas (Leader dei Moderati – Indipendente Italia Viva).