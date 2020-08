Sen Domenico Scilipoti Isgrò: “Conte rispetti garbo istituzionale”

AgenPress. “In un’ intervista al quotidiano Il Fatto Quotidiano, il premier Conte ha invocato alleanza elettorale in Puglia e Marche tra Pd e 5 Stelle.

Dal punto di vista istituzionale questo atteggiamento non è adeguato, in quanto il premier, per sua natura, deve essere super partes, specialmente se non votato dal popolo come Conte e senza tessera di partito.

Pertanto, è opportuno che, anche in futuro ed in vista di altre tornate elettorali, Conte rispetti il garbo istituzionale”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.