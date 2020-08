Coronavirus. Ricciardi, la prima ondata non è ancora finita. Riaprire le scuole e votare

AgenPress – “Si continua a parlare di seconda ondata del virus, ma in realtà non è neanche finita la prima ondata. Sapevamo che allentare le misure avrebbe avuto conseguenze. Il virus è pericoloso in ambienti chiusi, bisogna continuare a indossare le mascherine, mantenere le distanze e osservare l’igiene personale”.

Lo ha detto il consulente del ministero della Salute nella gestione dell’emergenza coronavirus, Walter Ricciardi, assicurando che “le scuole vanno riaperte. E saranno riaperte e c’è lo sforzo da parte di tutti per riaprirle. Però per riaprirle in sicurezza dobbiamo limitare all’esterno delle scuole la circolazione del virus e all’interno delle scuole fare dei protocolli rigorosi come in Danimarca e in Cina, dove, se andate a vedere, hanno riaperto le scuole e non hanno avuto nessun caso. Non dobbiamo fare come la Francia e Israele che hanno riaperto le scuole senza cautele e poi le hanno richiuse a macchia di leopardo”.

“Ho detto che in Italia adesso è possibile riaprire le scuole e andare votare. In caso di focolaio infettivo dentro la scuola si valuterà caso per caso, in certi basterà l’isolamento di una classe, in altri servirà la chiusura della scuola. Tanto più circola il virus, tanto più è probabile. Dobbiamo abbassare la circolazione del virus fuori dalla scuola, ed evitare di farcelo entrare dentro”.