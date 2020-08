Bielorussia. Tikhanovskaya non si ricandiderà in caso di elezioni ripetute

AgenPress – L’ex candidata alla presidente della Bielorussia Svetlana Tikhanovskaya ha detto venerdì che non ha intenzione di candidarsi di nuovo alla presidenza in caso di elezioni ripetute.

“Non ho piani del genere”, ha detto in un’intervista al canale televisivo Belsat quando le è stato chiesto se lei o suo marito si candiderebbero alla presidenza in caso di nuove elezioni presidenziali in Bielorussia.

Il suo addetto stampa Anna Krasulina ha anche osservato che Tikhanovskaya potrebbe tornare in Bielorussia solo dopo l’inizio dei negoziati sul trasferimento pacifico del potere.

“Ci sono diversi gradi di pericolo. Riteniamo che sarebbe abbastanza sicuro per lei tornare in Bielorussia quando inizierà il processo negoziale sul trasferimento pacifico dei poteri. Non appena i funzionari competenti ne parleranno, non appena si siederanno a il tavolo delle trattative, proprio all’inizio di questo processo “, ha detto Krasulina in un’intervista al canale televisivo Dozhd.

Tikhanovskaya ha lasciato la Bielorussia l’11 agosto e ora si trova in Lituania.