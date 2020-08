Dl liquidità, Lorenzo Cesa (UDC): Questo governo è in letargo, è ora di concretezza

AgenPress. “Siamo ancora in piena emergenza, il Dl liquidità stanziato dal Governo ad Aprile è una delle tante belle cose proposte e mai messe in atto, una maggioranza che bada solo alla “bella faccia”, ma di concreto ancora gli italiani non hanno visto nulla!

L’Italia versa in condizioni pessime, tante, troppe aziende, negozi, piccoli commercianti, famiglie non sanno come andare avanti, è ora che il Governo si svegli da questo letargo ed inizi a fare, basta belle parole.”

Lo dichiara Lorenzo Cesa (Segretario Nazionale UDC).