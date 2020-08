AgenPress. Sono in lieve calo il numero di nuovi casi di coronavirus in Italia: 1.365 nelle ultime 24 ore, contro i precedenti 1.444.

I decessi sono 4 (ieri 1), portando il totale delle vittime a 35.477. Salgono a 86 i ricoveri in terapia intensiva, 7 in più dei precedenti. Non ci sono Regioni a zero contagi.