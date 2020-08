Scuola, Lorenzo Cesa (UDC): l’incapacità cerca giustificazioni in Europa

AgenPress. “In questi giorni la maggioranza ci racconta quello che accade in altri Paesi come Germania, Francia , Spagna per trovare pretesti a cui aggrapparsi che giustifichino un eventuale fallimento del Governo sulla riapertura in sicurezza della scuola.

Ma va detto a Conte e ai suoi ministri che loro in sette mesi non sono stati in grado di garantirlo il diritto allo studio ai nostri studenti altri Paesi invece questo obiettivo se lo sono posto per primo.

Questa maggioranza sta danneggiando generazioni di studenti togliendo loro diritti e opportunità che tutta Europa riconosce ai propri giovani.”

Lo dichiara Lorenzo Cesa (Segretario Nazionale UDC).