Congresso Internazionale 15° Lipid Club di Mighty Medic

AgenPress. Da domani, giovedì 3 ore 14:30 a venerdì 4 settembre a Roma, presso l’Hotel Globus sotto la direzione della , si riuniranno esperti nazionali e internazionali per fare il punto sulle Dislipidemie geneticamente determinate Ipercolesterolemia Familiare, IperLp(a)lipoproteinemia e Sindrome da Chilomicronemia Familiare.

“Questa due giorni – dice la Prof.ssa Stefanutti – sarà l’occasione per ratificare le ultime novità sui protocolli di cura e fare il punto su patologie cliniche che difficilmente vengono diagnosticate, se non a seguire dell’insorgenza e di complicanze cardiovascolari o di pancreatite acuta.

Le persone in mancanza di una diagnosi puntuale si ammalano e muoiono ogni anno a causa di malattie curabili ed ampiamente sottostimate.

Una maggiore conoscenza delle summenzionate patologie metaboliche su base ereditaria ed una formazione professionale specialistica più accurata e puntuale consentirebbe a Medici più esperti e a Pazienti più consapevoli ed adeguatamente educati, la possibilità di attenuare i costi finanziari e umani sostenuti dagli stessi Pazienti che vanno incontro a complicanze ischemiche cardiovascolari e del tratto gastroenterico, segnatamente il pancreas e contenere o meglio gestire la spesa sanitaria pubblica”.

Studiosi e Clinici stranieri ed Italiani, di varie specialità mediche ed afferenti al Gruppo scientifico multinazionale MIGHTY MEDIC – Multidisciplinary International Group for Hemapheresis TherapY and MEtabolic DIsturbances Contrast – saranno coinvolti nelle relazioni sui vari argomenti. Non sarà peraltro soltanto presa in considerazione la Ipercolesterolemia Familiare e la IperLp(a)lipoproteinemia, ma anche la grave Ipertrigliceridemia primitiva e secondaria e la Sindrome da chilomicronemia familiare (FCS), condizioni patologiche queste ultime, altamente predittive anche del rischio di pancreatite acuta, subacuta e cronica oltre che del rischio cardiovascolare.

Nella due giorni poi ci sarà il ventennale di A.N.I.F, l’Associazione nazionale ipercolesterolemia familiare Presidente Domenico Della Gatta.

“Un evento di grande rilevanza sociale per noi e per il Paese o, perché da 20 anni – con orgoglio- ANIF serve e difende la causa di ammalati fragili e spesso completamente soli – dice Della Gatta – nacque onlus, esattamente il 7 luglio 2000 a Torino ad opera di un gruppo di pazienti e di genitori i cui figli erano e sono affetti da ipercolesterolemia familiare omozigote, eterozigote e dislipidemie geneticamente determinate gravi (pazienti con Lp(a) elevata, associata a malattie cardiovascolare, ed anche ammalati FCS con complicanze di pancreatite).

Anif oggi fa parte della rete FH-Europe questa è l’associazione che riunisce i pazienti europei con ipercolesterolemia familiare e promuove la conoscenza di tutte le malattie che hanno a che fare con il colesterolo alto e le malattie cardiovascolari”.