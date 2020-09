Coronavirus, Parente: rafforzare sistema di tracciamento diffuso e preventivo

AgenPress. “Il virus c’è, è diffuso ma dobbiamo organizzarci per conviverci e affrontare il problema sociale che si è creato e che le famiglie italiane affrontano. Ci troviamo nelle condizioni in cui bisogna rafforzare il numero di tamponi, i test rapidi di qualità con un sistema di tracciamento diffuso e preventivo. E’ l’unica arma che abbiamo per isolare la pandemia.

Ritengo necessario fare i test periodici anche alle alunne e agli alunni e agli studenti universitari oltre che effettuare la misurazione della febbre a scuola attraverso i termo scanner perché è complicato dare anche questa responsabilità alle famiglie. Noi votiamo a favore della risoluzione della maggioranza e faccio un appello all’aula per trovare un terreno comune per il contrasto al Covid.

Stiamo riaprendo le scuole per garantire due diritti costituzionalmente previsti: il diritto all’istruzione e il diritto alla salute. In questi mesi abbiamo parlato di un necessario equilibrio tra libertà individuale e restrizione della libertà. Questo ci deve indurre a prendere due strade: un piano pandemico, una norma che in caso di epidemia possa prevedere una razionalizzazione più sicura e certa del rapporto tra stato e regioni e un rafforzamento del sistema sanitario attraverso lo sviluppo della medicina domiciliare e territoriale e quella scolastica”.

Lo dice la senatrice Annamaria Parente, Presidente della commissione igiene e sanità a Palazzo Madama, intervenendo in aula in occasione dell’informativa in senato del Ministro alla salute Roberto Speranza.