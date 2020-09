Migranti, Foad Aodi: “Il problema principale è la corruzione dei poliziotti al confine e di alcuni politici”

AgenPress. Foad Aodi, presidente dell’Associazione Medici di origine Straniera in Italia, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

“Sono stato in Tunisia per delle riunioni e posso confermare che c’è la volontà di combattere l’immigrazione irregolare. Il problema principale è la corruzione di generali, poliziotti ai confini, e di politici che si coprono tra loro.

Questi sono i veri datori di lavoro degli scafisti, che altrimenti non avrebbero vita facile per muoversi. 11 milioni da Italia per bloccare partenze? Non sono soldi ben investiti. Il problema è a chi li dai e chi controlla. Bisognerebbe investire su scuola, università e occupazione, questi sono i motivi per cui i giovani lasciano il Paese”.