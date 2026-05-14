Legge elettorale, De Poli: “Servono stabilità e preferenze per riavvicinare i cittadini alla politica”

AgenPress. “Una nuova legge elettorale deve avere un obiettivo chiaro: garantire stabilità senza allontanare i cittadini dalla politica e dalle istituzioni.
Per questo come Udc riteniamo importante reintrodurre il sistema delle preferenze. Viviamo in un tempo in cui la comunicazione passa molto anche attraverso il digitale, ma il rapporto diretto con le persone e con i territori resta fondamentale.
Dare agli elettori la possibilità di scrivere sulla scheda il nome della persona che vogliono mandare in Parlamento significa rafforzare la partecipazione e il legame di fiducia tra cittadini ed eletti.
La politica deve tornare ad ascoltare, a stare in mezzo alla gente, a valorizzare competenze, esperienze e radicamento territoriale. È da qui che passa anche una maggiore credibilità delle istituzioni.”
Lo afferma il senatore e segretario nazionale Udc Antonio De Poli intervenendo nel dibattito sulla legge elettorale.