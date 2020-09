Scuola. Gelmini (FI). Abbiamo chiesto che non si votasse nelle scuole. Anche Burioni d’accordo

AgenPress – “Abbiamo chiesto ripetutamente fin dal mese di giugno, anche con atti formali e ordini del giorno, che per il voto di settembre per le regionali e per il referendum costituzionale, venissero trovati luoghi alternativi alle scuole per allestire i seggi”.

Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

“Quando abbiamo fatto questa battaglia qualcuno dal governo ci ha perfino risposto che in fondo si votava solo in sei regioni e che quindi l’oggettivo impedimento alla riapertura delle scuole avrebbe riguardato solo una parte degli istituti: tesi facilmente confutabile perché si voterà anche in tutto il Paese per il referendum. Fa piacere oggi leggere che un noto virologo come Roberto Burioni condivida questa nostra richiesta, anche se oramai siamo fuori tempo massimo”.