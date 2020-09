Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Lampedusa, navi non bastano”

AgenPress. “Accolgo con favore l’invito del Governo al governatore della Sicilia Musumeci e al sindaco di Lampedusa Martello, segno che le rivendicazioni della Regione e del primo cittadino non sono infondate.

E accolgo positivamente la decisione di mandarvi tre navi. Però questo non basta. Lampedusa ha bisogno di concreti aiuti strutturali, di sostegno all’economia come il congelamento, sino alla fine del 2021, delle scadenze fiscali, mutui agevolati per attività di ristorazione, turismo e pesca, bonfica e dragaggio del porto”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.