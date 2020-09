Felicia Gaudiano (M5S): “Guide turistiche e Operatori del settore. Ok del Governo a valutare incentivi economici”

AgenPress. Il settore del turismo, per il quale abbiamo già messo in campo diverse misure di sostegno, da ultimo con il Dl agosto, ha bisogno del massimo sostegno perché maggiormente colpito dall’emergenza Covid19. Per questo è importante l’impegno preso dal Governo di valutare l’introduzione di un’indennità economica per le guide e gli accompagnatori turistici.

Così si è espressa la senatrice Gaudiano (M5S), firmataria con il senatore Castiello (M5S) di un ordine del giorno ad hoc approvato durante la discussione sul Dl Semplificazioni.

Il Governo ha accolto il nostro indirizzo e mi auguro che tale misura sia presto operativa. “Nessuno deve essere lasciato indietro” è da sempre il nostro motto, che si concretizza costantemente nella nostra attività parlamentare.