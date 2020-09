Raimo: “Il livello del dibattito sulla scuola è stato pessimo”

Abbiamo parlato di plexiglass e banchi monoposto, così come negli anni precedenti si è parlato del grembiulino o del tablet. Non sono questi i temi fondamentali

AgenPress. Christian Raimo, scrittore e insegnante, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

“Il livello del dibattito sulla scuola è stato pessimo –ha affermato Raimo-. Le critiche che si possono fare alla ministra Azzolina sono mille, ma il problema è che siamo in una situazione lose-lose. Non è possibile pensare di riaprire la scuola come prima e avere una sicurezza per quanto riguarda la malattia.

Quello che sta facendo la Azzolina mi sembra un compromesso al super rialzo. Peraltro tutto questo dovendo navigare a vista, perché l’andamento dell’epidemia non è prevedibile. Abbiamo sentito molto la voce dei genitori, molto meno quella degli insegnanti e zero la voce dei pedagoghi.

Abbiamo parlato di plexiglass e banchi monoposto, così come negli anni precedenti si è parlato del grembiulino o del tablet. Non sono questi i temi fondamentali. Se devo dimezzare la presenza in classe, devo capire che tipo di lavoro educativo posso fare avendo metà persone in aula e l’altra metà a casa. Non è una questione tecnica, è una questione educativa”.