Sen. Marco Pellegrini (M5S): “Il Movimento 5 Stelle è presidio di legalità”

AgenPress. I provvedimenti di concessioni dei domiciliari sono stati presi dai giudici di sorveglianza. Siamo in uno Stato di diritto in cui vige la separazione dei poteri e su queste materie decidono i giudici, sulla base di leggi preesistenti, in questo caso il cosiddetto svuota carceri di Alfano.

Il ministro Bonafede ha messo in campo interventi che obbligassero i giudici di sorveglianza a riconsiderare la condizione dei detenuti posti ai domiciliari alla luce delle variazioni dei dati della pandemia e del relativo pericolo di contagio>

Così si è espresso il Senatore Marco Pellegrini (M5S) questa mattina in diretta su Skytg24 sul tema della concessione dei domiciliari ai Boss.

Fa comodo portare avanti una certa idea politica di attacco al Movimento e al ministro Bonafede addossando al ministro colpe che non ha, invece di fargli i complimenti o, almeno, prendere atto dei provvedimenti previsti per contrastare la corruzione e la criminalità”