Stanziati nuovi fondi alla Giustizia. Nordio: “Riconoscimento al valore e all’impegno del personale”

AgenPress. “Sono davvero felice di porter condividere il grande risultato ottenuto come Amministrazione in termini di riconoscimento concreto al valore e all’impegno che voi tutti avete dimostrato negli anni”.

Così il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che questa mattina, nel cortile d’onore della sede di via Arenula, ha illustrato al personale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui ieri è stato disposto lo stanziamento di € 43,4 milioni destinato al Fondo risorse decentrate per il personale del Ministero della Giustizia.

Sottolineando che “la consistenza dell’incremento previsto è la maggiore raggiunta negli ultimi dieci anni”, il Guardasigilli ha confermato che il personale “sarà valorizzato anche in termini di performance, impegno e di responsabilità assunte con un approccio che garantirà trasparenza, coerenza e attenzione alle peculiarità operative delle diverse articolazioni dell’Amministrazione”.

Per il provvedimento, contestualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro Nordio ha confermato che “saranno avviate le doverose interlocuzioni con i rappresentanti sindacali per la destinazione di tali somme e maggiore sarà il loro apporto tanto più andremo spediti, per far sì che queste somme possano arrivarvi prima possibile”.

Nordio, in conclusione, ribadendo ogni sforzo da parte dell’Amministrazione perché le somme possano essere percepite sin dal 2026, ha garantito il suo personale impegno “perché venga assicurato sempre più, il giusto riconoscimento per lo sforzo profuso, con l’obiettivo di garantire un miglioramento delle condizioni di lavoro”.