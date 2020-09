Palermo. Lega un cane al palo della luce e lo prende a calci e pugni: arrestato

AgenPress – Uno sloveno di 33 anni e senza fissa dimora che, ieri sera, ha ripetutamente colpito con calci e pugni il cane che gli teneva compagnia, dopo averlo legato a un palo dell’illuminazione cittadina, è stato arrestato dalla Polizia a Palermo.

La furia dell’uomo si è scatenata poco dopo le 22 in via Lanza di Scalea, ad assistere alla scena alcuni clienti di un bar che hanno, dapprima, tentato di soccorrere l’animale e dopo contattato il numero unico di emergenza 112.

Neanche dinanzi ai poliziotti lo straniero, probabilmente in stato di alterazione psicofisica, ha attenuato la sua rabbiosa aggressività, né ha spiegato cosa motivasse il suo comportamento.

I poliziotti hanno dovuto faticare non poco per sottrarre l’animale alle grinfie del suo padrone e anche dopo aver condotto l’uomo in commissariato hanno dovuto fronteggiare una reazione esagitata dello straniero.

A seguito della perquisizione cui è stato sottoposto il giovane, nel trolley che portava con sé sono stati recuperati un coltello multiuso e un tablet, che è risultato appartenere a un istituto scolastico comprensivo cittadino al quale era stato rubato.

Lo straniero dovrà quindi rispondere dei reati di maltrattamento di animali, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Il cane, probabilmente impaurito e agitato a causa dell’aggressione patita, proprio quando personale della polizia municipale stava cercando di calmarlo, è scappato facendo perdere le sue tracce.