ArcelorMittal. Palombella (Uilm). “Governo in stato confusionale, ora basta”

AgenPress – “Ogni giorno assistiamo a dichiarazioni di ministri del Governo e rappresentanti della maggioranza contrastanti tra loro sul futuro dell’ex Ilva. Ieri l’idrogeno era la soluzione per la transizione energetica per il sito di Taranto mentre oggi non lo è più, perché ritenuto un progetto non praticabile. È possibile che dopo otto anni continuiamo ad assistere a questo rimpallo quotidiano che getta ulteriormente nella disperazione i lavoratori e i cittadini di Taranto? Ora basta, vogliamo la verità dal Governo e un incontro urgente per discutere seriamente del futuro dell’ex Ilva”.

Lo dichiara Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm, sulla situazione dell’ex Ilva dopo le recenti dichiarazioni dei ministri Gualtieri e Patuanelli e del capo politico del M5S Vito Crimi.

“Se Patuanelli sta lavorando alla chiusura dell’area a caldo, come ha dichiarato ieri Crimi a Taranto, tutto questo in che modo si concilia con il progetto prospettato da Gualtieri che prevede la salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi?” commenta Palombella.

“La chiusura dell’area a caldo rappresenterebbe la chiusura dell’intero sito di Taranto, la fine della produzione e il licenziamento di oltre quindicimila lavoratori tra diretti e indiretti. Una decisione insostenibile sotto ogni punto di vista, che ci vedrà sempre contrari e pronti a ogni forma di mobilitazione” conclude.