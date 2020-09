Webuild: verso inizio lavori linea ferroviaria ad alta velocità in Texas

Linea ferroviaria ad alta velocità in Texas verso l’inizio dei lavori. Da agenzia federale USA provvedimenti chiave per il megaprogetto di mobilità sostenibile che sarà realizzato da Webuild per Texas Central

AgenPress. Inizio dei lavori più vicino per la linea ad alta velocità Dallas-Houston in Texas negli Stati Uniti: il progetto, che sarà realizzato dal Gruppo Webuild, in joint venture con la sua controllata statunitense Lane Construction, compie un ulteriore passo avanti dopo l’emanazione di due provvedimenti federali fondamentali per un’opera in grado di stimolare l’economia e creare migliaia di nuovi posti di lavoro.

Texas Central LLC, la società che ha assegnato il contratto design-build per i lavori preliminari a Webuild e Lane nel settembre del 2019, ha ottenuto dalla Federal Rail Administration (FRA) del Department of Transportation statunitense la Rule of Particular Applicability (RPA), che stabilisce i requisiti necessari in tema di sicurezza e le condizioni da rispettare per le attività di manutenzione e a livello operativo. Ha inoltre ottenuto il Record of Decision (RoD), l’atto che completa il processo dal punto di vista ambientale e che conferma il percorso che la linea seguirà tra Dallas e Houston.

“Il raggiungimento di questo nuovo traguardo, con il rilascio dei due ulteriori provvedimenti, ci porta un passo più vicini all’avvio dei lavori di costruzione della nuova linea ferroviaria. Il track record unico del Gruppo Webuild, in particolare nell’alta velocità, ci permetterà di contribuire con la nostra competenza a questo progetto per lo sviluppo della mobilità sostenibile. Realizzare l’alta velocità in Texas, in qualità di leader dei lavori di progettazione e costruzione, è un’esperienza unica di cui siamo onorati”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato Webuild Pietro Salini.

I due provvedimenti rappresentano una milestone fondamentale per l’avvio dei lavori del progetto che, con un valore complessivo di investimento di circa $20 miliardi, di cui circa $14 miliardi per la parte relativa alle infrastrutture civili, garantirà un impatto economico positivo negli Stati Uniti, soprattutto in termini di occupazione. Si stima infatti che il progetto genererà $36 miliardi di benefici economici nell’arco dei prossimi 25 anni, e un impatto immediato di oltre $10 miliardi negli Stati Uniti. I lavori, che Texas Central intende avviare prima possibile come volano per la ripresa economica dopo la crisi del COVID-19, permetteranno la creazione di 17mila posti di lavoro diretti nell’arco dei 6 anni di costruzione e oltre 20mila riguardanti l’indotto.

Il Gruppo Webuild apporta al progetto una expertise unica nella realizzazione di megaprogetti in tutto il mondo, con un track record complessivo di 13.637 km di ferrovie e metropolitane, cumulato in 114 anni. I lavori di ingegneria civile del nuovo treno ad alta velocità tra Houston e Dallas includono la progettazione e costruzione di viadotti e delle sezioni in rilevato lungo l’intero tracciato, l’installazione del sistema di binari e l’allineamento e la costruzione di tutti gli edifici e servizi per la manutenzione e per lo stoccaggio del materiale ferroviario.

La nuova ferrovia ad alta velocita, lunga 379 km, trasformerà completamente la mobilità tra le due città. Il treno, che avrà come modello il Tokaido Shinkansen della Central Japan Railway, il sistema di trasporto di massa più sicuro al mondo, collegherà Dallas e Houston in 90 minuti, con una corsa ogni 30 minuti nelle ore di picco, e uno stop nella Brazos Valley vicino alla Texas A&M University. Si prevede un risparmio di tempo complessivo di 90 minuti rispetto alla macchina e di un’ora rispetto all’aereo, considerando le operazioni di imbarco.

Texas Central e i suoi partner si impegnano al rispetto dei programmi di Business and Workforce Opportunity, creati per assicurare una elevata qualita di occupazione nel progetto e per promuovere la crescita delle attività di business di piccole dimensioni, rurali, gestite da minoranze (donne, veterani e persone diversamente abili), offrendo opportunità eque e competitive per costruire e gestire il treno ad alta velocità del Texas.