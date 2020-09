Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Necessaria riforma elettorale”

AgenPress. “Il responso delle urne vada sempre rispettato. Tuttavia resto dell’ idea che il taglio dei parlamentari abbia obbedito ad una logica populista e non di sostanza. Adesso, con senso di responsabilità, è necessaria in tempi rapidi, una saggia riforma elettorale con sistema proporzionale in grado di assicurare la partecipazione alla vita politica e democratica.

In quanto alle regionali il responso avrebbe potuto essere migliore. Il centro destra è forte quando unito, ma questa unità deve tener conto, certamente nel rispetto di chi gode della maggioranza dei consensi quale forza trainante, delle singole particolarità.

E’ necessario aprire a tutte le forze e realtà culturali, religiose, di area cristiana del Paese per realizzare e rimettere in pratica l’ antico progetto tatarelliano che fece le fortune del centro destra”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.