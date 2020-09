Salvini, PD ha vinto perché ha perso solo due regioni? Al Sud cd non all’altezza

AgenPress – “Il Pd dice che ha vinto perché ha perso solo due regioni, il governo sarebbe blindato malgrado i Cinque Stelle siano spariti”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, spiegando come “in questo anno chiedo quale riforma ha fatto il governo M5s-Pd: niente perché non vanno d’accordo su nulla”.

Analizzando il voto, “al Sud, in Puglia e in Campania, è stata l’offerta del centrodestra in generale a non essere all’ altezza. Noi, certo, dovremo ragionarci. Oggi riunisco i coordinatori regionali e, dati alla mano, faremo un esame di dove e come abbiamo sbagliato. Però, in Puglia e Campania partivamo da zero. Ora, abbiamo sei consiglieri regionali. Cresciamo. Tranquillamente”.

“Ho due nuovi numeri da giocare al Lotto. Sono il 46 e il 74: 46 erano i consiglieri regionali che la Lega aveva fino al 19 settembre; 74 sono quelli di oggi”. Mentre sulle amministrative: “sono state molto buone. Strappiamo diversi comuni al centrosinistra e siamo al ballottaggio a Reggio Calabria, Matera, Arezzo”.

“Posso dire che in Puglia e in Campania non abbiamo intercettato la richiesta di cambiamento che veniva dai cittadini – osserva Salvini – adesso dobbiamo guardare al futuro. Nel 2021 vanno al voto tutte le più grandi città italiane, tutte a guida Pd o 5 stelle. Io proporrò alla coalizione di scegliere gente che viene dall’impresa e dalle professioni. Anche senza tessere di partito in tasca. L’alleanza si deve allargare”.