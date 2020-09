Arresto Wong. Tajani, sostegno e libertà. Borrell (UE): preoccupante arresti di attivisti democratici

Agenpress – “Da anni si batte ad #HongKong per difendere la democrazia e il rispetto dei diritti umani dall’oppressione comunista. Sostegno e libertà per #JoshuaWong, arrestato per “assembramento illegale”. #FreeWong”. Lo scrive su Twitter Antonio Tajani vicepresidente di Forza Italia, al quale si aggiunge in una nota il portavoce dell’Alto rappresentante Ue Josep Borrell.

“L’arresto dell’attivista democratico di Hong Kong Joshua Wong è l’ultimo di una serie preoccupante di arresti di attivisti democratici dall’estate. Questi arresti richiedono un controllo molto attento da parte della magistratura indipendente.

L’Unione europea ribadisce che un sistema giudiziario indipendente, che operi privo di influenza politica, è una pietra angolare dell’autonomia di Hong Kong in base al principio di un Paese, due sistemi ed è protetto dalla Legge fondamentale”: