Brunetta (FI): “Matteo Salvini non è e non è mai stato il leader del centrodestra”

AgenPress. Matteo Salvini non è e non è mai stato il leader del centrodestra. Ha preso decisioni unilaterali, parlando solo per la Lega. Non ha mai seguito lo stile di Silvio Berlusconi e, ha ragione oggi Giovanni Toti, non si è mai fatto carico di fare la sintesi di un centrodestra plurale.

Il centrodestra unito è un’illusione. Serve una Costituente, un congresso fondativo che definisca valori, anime e programma. Forza Italia ha uno straordinario gruppo dirigente, ma purtroppo in nome dell’unità del centrodestra non ha più una linea politica.

E’ quanto dichiara, in una nota, Renato Brunetta.