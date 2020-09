Maltempo. Allerta meteo arancione. Trovato corpo runner scomparso nel Varesotto

Agenpress – Previsti nubifragi e piogge abbondanti tanto al Nord quanto al Sud. Per questo la Protezione civile ha emanato allerta meteo arancione su sette regioni: si tratta di Sardegna, Lazio, Umbria in estensione a Campania, Basilicata, Calabria e settori occidentali di Abruzzo e Molise e Toscana. I fenomeni, come da previsioni meteo, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, locali grandinate e forti raffiche di vento. L’avviso prevede inoltre, dalle prime ore del mattino venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte sempre su Sardegna, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, in estensione a Lombardia, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, e successivamente su Calabria e Sicilia.

È stato trovato morto il runner disperso dal tardo pomeriggio di ieri a Luvinate (Varese). I vigili del fuoco e il 118 hanno recuperato poco fa il corpo, sul greto di un torrente in una località nei pressi di via San Vito. L’uomo, F.M. di 61 anni, scomparso da Barasso (Varese) probabilmente è stato sorpreso dal forte temporale che ieri ha provocato allagamenti e smottamenti, e potrebbe essere caduto o essere stato travolto dall’acqua.