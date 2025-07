Previsioni Meteo del 15 Luglio 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 15 Luglio 2025.

AL NORD – Condizioni di tempo per lo più asciutto sulle regioni del Nord con cieli sereni o poco nuvolosi. Da segnalare comunque nuvolosità in sviluppo con locali acquazzoni pomeridiani su Alpi e Appennino settentrionale. In serata e nottata ancora fenomeni in estensione sulle regioni di Nord-Est, più asciutto altrove.