Turismo – Lavoro – Protezione Civile – Europa al Think Tank Re Mind

AgenPress. Ha avuto luogo il Think Tank Re Mind “Immobiliare per la Ripresa del Paese in Armonia con il Creato“: un ampio confronto ed una fattiva interlocuzione in videoconferenza tra le associazioni e gli operatori della filiera immobiliare e le istituzioni rappresentante da Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretaria ai Beni e alle Attività Culturali e al Turismo, Francesca Puglisi sottosegretario al ministero del Lavoro, Carlo Corazza Direttore della Rappresentanza Italiana del Parlamento Europeo, Angelo Borrelli Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Stefano Scalera, Vice Capo di Gabinetto al Ministero dell’Economia e Finanze, Giuseppe Sopranzetti, Direttore della Sede di Milano di Banca di Italia, oltre ai rappresentanti del territorio dove il Covid 19 ha avuto maggiore impatto (Regione Lombardia e i Comuni di Bergamo, di Brescia e di Milano).

L’On. Bonaccorsi ha espresso apprezzamento per l’impegno di Re Mind Filiera Immobiliare e del suo presidente Paolo Crisafi nella “Guida 2020 agli investimenti turistici e immobiliari in Italia”, patrocinata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, promossa da Enit, Anci e Mipim, che mette in luce quanto valore, professionalità, forza e risorse vi siano in Italia, in questo settore, in un momento così difficile per il nostro Paese e per il mondo.

Ha poi aggiunto “il piano strategico del nostro Ministero ha tra gli obiettivi centrali quello dell’accessibilità, ovvero la possibilità di poter raggiungere facilmente tutte le aree del Paese e quindi godere delle bellezze paesaggistiche ma anche culturali e artistiche del nostro patrimonio.”

Il sottosegretario al Lavoro Francesca Puglisi ha evidenziato una necessità: “occorrerà trovare nuove forme di detassazione in merito agli investimenti infrastrutturali che il nostro Paese compirà, in caso di partecipazione degli istituti pensionistici ai progetti strategici nazionali” dunque una apertura a valutare “forme di incoraggiamento di una fiscalita’ agevolata, in un contesto regolamentato, per gli investimenti infrastrutturali con un supporto alla filiera immobiliare, tangibile strumento di ripresa economica.”

Per il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale dr. Angelo Borrelli “Giornate come questa organizzata da Re Mind Filiera Immobiliare sono particolarmente importanti perché la memoria degli effetti devastanti provocati dagli eventi calamitosi che si sono succeduti nel nostro Paese, deve servire non solo a ricordare chi ha perso la vita e chi ha profuso il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e superamento dell’emergenza, ma deve rappresentare anche uno sprone per valutare l’adeguatezza di ciò che stiamo facendo come sistema di protezione civile, per il futuro nostro e delle prossime generazioni, in tema di previsione e prevenzione.”

Ha concluso il Presidente Re Mind Paolo Crisafi: ”Ringrazio per la partecipazione fattiva, gli argomenti oggi trattati saranno oggetto di maggiori approfondimenti e di ulteriori interlocuzioni istituzionali. Tra le misura da porre in essere, ritengo sia importante veicolare risorse del Recovery Fund a operazioni relative alle infrastrutture e all’immobiliare di utilità sociale quale stimolo alla crescita post emergenza Covid-19, considerato che sono storicamente i settori di volano dell’economia del nostro Paese”.