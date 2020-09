Amedeo Laboccetta (Polo Sud): Nicola Cosentino assolto in appello dopo anni di sofferenza

AgenPress. “Sono felice per l’amico Nicola Cosentino, che dopo anni di indicibili sofferenze, di gogne mediatiche per lui e la sua famiglia, oggi viene assolto in appello.

Da anni in Parlamento tanti sostengono che occorre una riforma seria del sistema giustizia, ma intanto chi nel frattempo viene sbattuto nel tritacarne giudiziario viene letteralmente massacrato ed emarginato per tanti lunghi anni.

Il dramma che ha vissuto l’ex Sottosegretario del Governo Berlusconi lo può capire solo chi ha vissuto analoghi percorsi. Un abbraccio all’amico Nicola da parte di chi ha sempre creduto nella sua innocenza.”

Lo dichiara in una nota l’ex Deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, Presidente di Polo Sud.