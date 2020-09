Usa 2020. Biden. “Sei il cagnolino di Putin”. Trump: “non c’è nulla di intelligente in te”

AgenPress – “Per sapere il risultato delle elezioni ci potrebbero volere dei mesi”. A dirlo è Donald Trump in chiusura del primo duello in tv con il suo rivale nella corsa alla Casa Bianca, Joe Biden. A differenza di Biden, Trump non si è impegnato a riconoscere l’esito delle elezioni. “Ha solo paura del conteggio dei voti – ha replicato il Dem rivolgendosi agli americani – andate a votare, siete voi che determinate il futuro del Paese. E lui non può fermarvi”.

Il primo scontro tra Donald Trump e Joe Biden è sulla nomina del nuovo giudice della Corte Suprema e sulla sorte dell’Obamacare. “Non e’ opportuno scegliere il nuovo giudice prima del voto, si vuole solo cancellare la riforma sanitaria e la copertura per milioni di persone”. “Abbiamo vinto le elezioni e abbiamo il diritto di scegliere”, ha replicato Trump: “Il presidente è eletto per quattro anni, non per tre anni”.

Trump ha attaccato Joe Biden accusandolo di volere un sistema sanitario “socialista”. “Non sono socialista, al momento faccio parte del partito democratico”, ha replicato Biden.

“Tutti sanno che il presidente Donald Trump e’ un bugiardo e un clown”: e’ il durissimo affondo di Biden nella prima parte del dibattito presidenziale. Il primo argomento di scontro è l’eventualità che l’Obamacare venga cancellata con milioni di persone – sostiene Biden – che perderebbero la copertura assicurativa sanitaria. In seguito alle ripetute interruzioni da parte del presidente Biden ha poi affermato: “Puoi stare zitto per cortesia?”.

Trump contrattacca alle offese di Joe Biden, che nel duello tv lo ha definito un clown e un bugiardo, nonché ultimo della sua classe. “Non c’è niente di intelligente in te”, ha accusato il presidente. rinfacciandogli di aver studiato in Delaware.

Scontro sulle tasse di Donald Trump. “Ho pagato milioni di dollari”, ha rivendicato il presidente. “Hai pagato solo 750 dollari nel 2016 e 2017”, ha replicato Joe Biden riferendosi alle rivelazioni del New York Times.

“Il miliardari come Trump stanno andando bene, mentre la gente perde il lavoro per la pandemia e soffre la peggiore depressione economica della storia”, ha aggiunto l’ex vicepresidente.

Il secondo scontro del duello tv tra Donald Trump e Joe Biden è stato sulla pandemia. Il presidente ha ribadito di aver fatto un “lavoro fenomenale”, riconosciutogli anche dall’immunologo Anthony Fauci, di aver salvato “milioni di persone” chiudendo presto i confini con la Cina e di aver accelerato i tempi del vaccino, che arriverà “tra qualche settimana”.

Il candidato dem gli ha snocciolato i tristi record degli Usa, con oltre 200 mila morti e più di 7 milioni di casi, gli ha rinfacciato di aver elogiato il presidente Xi e di aver confessato in una intervista registrata che minimizzo’ il pericolo per evitare il panico della gente e il crollo di Wall Street.

“Non ha un piano e fa di tutto per riaprire al più presto ma senza condizioni di sicurezza”, ha aggiunto Biden, definendolo un “irresponsabile” per i comizi con migliaia di fan e criticandolo su mascherina e distanziamento sociale. Non gli credo sui tempi del vaccino”, ha quindi aggiunto. “Puoi iniettarti candeggina nel braccio che vuoi”, ha ironizzato l’ex vicepresidente.

“Biden vuole chiudere di nuovo l’intero Paese, vuole distruggere questo Paese. La gente vuole i propri posti di nuovo aperti, vuole le scuole aperte”, ha aggiunto Trump. “La gente vuole sicurezza”, ha ribattuto Biden. “Sei il peggior presidente che l’America abbia mai avuto”. Biden ha quindi chiesto con insistenza al presidente di pubblicare ufficialmente e una volta per tutte le sue dichiarazioni fiscali. Trump ha abbozzato che le presentera’ presto.

Biden ha accusato Trump di essere il “cagnolino” di Vladimir Putin dopo che nel primo duello tv il presidente aveva accusato il figlio del rivale, Hunter, di aver ricevuto oltre tre milioni di dollari da Mosca, oltre che dalla Cina e altri Paesi.

“Uscite e votate, siete voi che determinate il futuro del Paese, lui non vi puo’ fermare. Il voto per posta un disastro, una frode, potremmo non sapere il risultato per mesi”, ha detto Donald Trump.