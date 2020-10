Conte: per contrasto pandemia lavoriamo insieme

AgenPress. “Non possiamo andare in ordine sparso”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rilancia sul coordinamento delle iniziative sul territorio per contrastare la pandemia, in particolare su possibili nuovi lockdown regionali sul territorio.

“A tutti gli amministratori locali, – chiede Conte – a tutti i presidenti di Regione di lavorare sempre, come abbiamo fatto fin qui, in pieno coordinamento. Abbiamo un sistema di monitoraggio molto accurato e sofisticato – rileva Conte – e dobbiamo lavorare a livello centrale con il coordinamento delle Regioni e delle autorita’ locali per assumere decisioni quando servono”.

“Sicuramente nel piano di recovery nazionale – aggiunge Conte – dedicheremo grande attenzione e quindi una parte cospicua degli investimenti agli asili nido, scuola, università, ricerca”.

“E’ una filiera – evidenzia Conte – la filiera della formazione e dell’istruzione che è fondamentale, altrettanto fondamentale per farci tornare a crescere, per non mandare i giovani all’estero, per farci tornare competitivi. Ne va non solo della qualità di vita dei nostri cittadini e delle nuove generazioni, ma anche della competitività del sistema paese”.