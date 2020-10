Bielorussia. Ue, sanzioni al regime di Lukashenko. Replica, da oggi contro sanzioni

AgenPress – Con l’ok di Cipro alle conclusioni sulle tensioni nel Mediterraneo orientale è arrivato anche lo sblocco delle sanzioni al regime di Lukashenko. Si apprende da fonti diplomatiche europee.

“Domani attueremo le sanzioni contro una quarantina di esponenti del regime della Bielorussia, con procedura scritta”, ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. “Lukashenko non è sulla lista delle sanzioni” che sarà attuata domani con procedura scritta, ma “continueremo a monitorare la situazione”.

In risposta la Bielorussia ha annunciato sanzioni. “Date le restrizioni sui visti imposte dall’Unione Europea ad alcuni funzionari bielorussi, oggi entrerà in vigore una lista di sanzioni di ritorsione della parte bielorussa. Coerentemente con la prassi diplomatica civile, non pubblicheremo questa lista”, ha detto il ministero degli Esteri bielorusso.