AgenPress. “La Lega Calcio si comporta in modo assolutamente incosciente è irregolare non tenendo conto del Deliberato della asl di Napoli a cui fa l’altro la società napoletana non potrebbe venir meno perché andrebbe incontro alla giustizia penale. La Lega Calcio ha perso la testa.”

Lo dichiara Fabrizio Cicchitto (Presidente Riformismo e Libertà).