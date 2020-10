Comunali. Di Maio, vincente alleanza con il PD, anche perché “rafforza il governo Conte” 

AgenPress – In tutti Comuni “dove ci siamo presentati in coalizione abbiamo vinto. Da Pomigliano a Matera, passando per Giugliano e Caivano. Io sono andato a sostenere i nostri candidati perché sono persone in carne ed ossa, pulite, con la schiena dritta, con dei valori, a dimostrazione del fatto che il M5S non rinuncia affatto ai suoi”.

Lo dice il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’intervista a La Stampa, soddisfatto dei risultati dei ballottaggi che dimostrano che l’alleanza tra grillini e Pd è “un modello vincente che sta pagando e va sfruttato al massimo, permettiamo a tutti i territori di utilizzarlo e facciamo un accordo per le comunali del 2021”, anche perché “rafforza il governo Conte” Gli italiani “ci hanno dato un mandato preciso, ci hanno chiesto di esserci e l’esito referendario lo ha confermato” spiega.

Bisogna “costruire lavorare per mettere in piedi una nuova generazione di eletti in grado di competere nei comuni e nelle regioni”. Di Maio non vuole più ritrovarsi “con candidati che salgono sulla barca solo per sfruttare il brand del M5S per poi tradire alla prima occasione utile”.

Di Maio tende a smorzare le polemiche con Di Battista: “Spesso diciamo la stessa cosa. Nessuno di noi vuole che il M5S diventi un partito”. nel Movimento “non ci sarà nessuna scissione” sottolinea.

Il Recovery Fund “non può slittare” e “il governo sta lavorando duramente per concretizzare il risultato raggiunto durante il negoziato”. Sull’eventuale ingresso del movimento nel Ppe “decideranno i nostri eurodeputati, ma so perfettamente che individuare una chiara collocazione nella Ue è indispensabile per una grande forza di governo”.