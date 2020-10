Usa. Trump è stato dimesso. “Tornerò presto in campagna elettorale”

Agenpress – Donald Trump è stato dimesso dal Walter Reed Medical Center, l’ospedale militare alle porte di Washington dove era ricoverato per curare il coronavirus, ed a bordo del Marine One, l’elicottero presidenziale, sta tornando alla Casa Bianca. Uscendo dall’ospedale Trump prima di entrare sul suv che lo ha portato verso l’elicottero, con un gesto ha salutato giornalisti ringraziando.

Giunto alla Casa Bianca, una volta sceso dall’elicottero Trump si è fermato sul portico che da sul South Lawn fino a che il Marine One non e’ ripartito. Il presidente Usa ha tolto la mascherina per salutare ed è subito scattata la polemica

Per alcuni osservatori si tratta dell’ennesimo gesto di sfida, aggravato dal fatto che il presidente americano è tuttora positivo al coronavirus e quindi contagioso.

“State attenti, siate prudenti, ma uscite fuori, non lasciate dominarvi dal virus, si può combattere”, ha detto un un video. “Tornerò presto in campagna elettorale”.

Trump ha poi attaccato i sondaggi. “Le fake news mostrano solo i falsi sondaggi”. Tutti i sondaggi degli ultimi giorni danno il candidato democratico Joe Biden in vantaggio.

Due membri dello staff che si occupa delle pulizie e delle faccende domestiche sono le ultime persone ad essere risultate positive al coronavirus all’interno della Casa Bianca, divenuto oramai un cluster. Nella giornata di ieri positiva era risultata la portavoce del presidente Kayleigh McEnany. In tutto sono oltre una quindicina le persone infettate alla Casa Bianca, compresa la coppia presidenziale.