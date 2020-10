Coronavirus. Fauci, misure necessarie o 300/400 mila morti. Focolaio Casa Bianca si poteva evitare

AgenPress – “Se non facciamo ciò che è necessario in autunno e in inverno, negli Usa potrebbero morire tra 300 mila e 400 mila persone per il Covid”.

Così l’immunologo americano Anthony Fauci in un evento virtuale ospitato dall’American University. Fauci ha anche aggiunto che un vaccino non sarà disponibile su vasta scala prima dell’estate o dell’autunno del prossimo anno. Negli Usa finora sono stati registrati oltre 210 mila morti e più di 7,5 milioni di casi.

Secondo Fauci il focolaio di coronavirus alla Casa Bianca si sarebbe potuto evitare. “Date un’occhiata a quello che è successo questa settimana alla Casa Bianca. Questa è una realtà. E ogni giorno che passa spuntano sempre più persone infette. Non è una bufala. È una situazione spiacevole quando vediamo cose del genere, perché avrebbe potuto essere evitata”.