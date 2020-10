Coronavirus. Germania, 4mila contagi in 24 ore. Ministro salute: pandemia è test carattere società

AgenPress – Nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 4.000 nuovi contagi, mai così tanti dall’11 aprile, quando il paese era ancora in lockdown. Erano stati 2.898 il giorno precedente.

L’istituto Robert Koch sul proprio sito ne segnala 4.058, portando il bilancio complessivo a 310.144. La preoccupante impennata dei contagi in Germania è arrivata con l’approssimarsi delle vacanze scolastiche autunnali, tanto che il governo ha chiesto ai cittadini di evitare i viaggi all’estero in questo momento.

Preoccupato il ministro della Salute tedesco Jens Spahn. “Bisogna evitare che i numeri aumentino in modo esponenziale e che arrivi il momento in cui perdiamo il controllo. Non siamo a questo”. Il ministro ha sottolineato che “il bene maggiore che abbiamo è l’accettazione di quello che stiamo facendo da parte della popolazione”, questo ha aggiunto “gioca un ruolo in tutto quello che facciamo”. Le regole igieniche prescritte per contenere il coronavirus sono “ragionevoli ed efficaci”.

“Dipende da noi se ce la facciamo oppure no. Se 80 milioni di persone collaborano le chance del virus calano drasticamente. Questa pandemia è un test di carattere per noi come società”