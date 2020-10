AgenPress. Ancora in rialzo i contagi da Coronavirus in Italia: 4.458 casi nelle ultime 24 ore (ieri 3.678).

In aumento anche i tamponi effettuati, che raggiungono un nuovo record: sono 128.098 (+2.784). Nessuna regione a zero contagi. In Campania ben 757 nuovi casi, 683 in Lombardia e 491 in Veneto.

Sono i dati forniti dal ministero della Salute.