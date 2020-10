Covid. Conte, non abbassiamo la guardia. Presto 5 mln test rapidi a medici di famiglia

AgenPress – “Non abbassiamo la guardia”: in un’intervista al quotidiano francese Le Monde e ad altri giornali europei, il premier, Giuseppe Conte, dice che dietro ai dati italiani sul coronavirus non c’è “nessun miracolo, solo sacrifici. Oggi questi sforzi ci permettono di affrontare questa nuova fase con un’attenzione massima. Non abbassiamo la guardia, perché siamo consapevoli che una o due settimane di distrazione potrebbero condurci a una nuova fiammata”.

“Ci sono file per i test, stiamo lavorando per i test rapidi. Ieri c’è stato un bel segnale: un importante sindacato dei medici di famiglia, insieme a Speranza, ha dichiarato che sono disponibili a effettuare i test. Arcuri sta concludendo la gara per 5 mln di test rapidi che saranno messi a disposizione medici di famiglia”, ha detto in un intervento al festival dello Sviluppo sostenibile promosso da Asvis.