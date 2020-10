Scuola, Daniela Santanchè (FDI): I nostri ragazzi costretti a correre dei seri rischi per colpa di chi non è in grado di gestire l’emergenza

AgenPress. “A fronte di 85 mila assunzioni promesse dalla Ministra Azzolina per far fronte all’emergenza Covid, solo un quarto ne sono state effettuate aggiungendo ulteriori disagi alle già note difficoltà.

In più, ha lanciato l’allarme che con l’arrivo dei primi freddi, e senza l’utilizzo di test rapidi, la situazione nelle classi potrebbe diventare ingestibile. Possiamo continuare ad affidare la sicurezza dei nostri ragazzi a chi non è assolutamente in grado di mantenere le promesse fatte e con il rischio, oltretutto, di creare dei veri e propri focolai all’interno delle scuole? Questo è il risultato di una gestione approssimativa dell’emergenza”.

Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè.