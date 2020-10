Fabrizio Cicchitto (ReL). Bonafede è un pericolo pubblico. Affermazione sul Mes irresponsabile.

AgenPress – “Purtroppo il ministro Bonafede e’ un pericolo pubblico. L’affermazione da lui fatta che la richiesta dei fondi del Mes vorrebbe dire che siamo al limite della bancarotta e’ una dichiarazione irresponsabile che però essendo fatta da un Ministro e’ diretta a provocare la reazione dei mercati”.

Lo dichiara Fabrizio Cicchitto (Presidente Riformismo e Libertà). “Bonafede non contento dei danni fatti nel settore giustizia adesso passa a occuparsi di economia. La situazione poi e’ del tutto paradossale: sul Recovery Fund e’ in corso uno scontro nel Parlamento Europeo che può rinviare tutti i tempi. Invece il Mes e’ disponibile, riguarda le spese sanitarie e proprio sulla sanità abbiamo un problema rilevante visto che ripetono i contagi. Allora che un partito di maggioranza come i grillini più leghisti e fratelli d’Italia siano contro e’ la testimonianza di masochismo misto ad avventurismo.”