Pillola contraccettiva d’emergnza, in farmacia alle minorenni anche senza prescrizione medica

AgenPress. L’Agenzia Italiana del Farmaco ha stabilito che per la contraccezione d’emergenza fino a 5 giorni dopo il rapporto non protetto, potrà essere dispensato in farmacia alle minorenni anche senza la prescrizione medica.

Nicola Magrini, Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, ha dichiarato che “Oltre a essere altamente efficace per la contraccezione d’emergenza, è anche uno strumento etico in quanto consente di evitare i momenti critici che di solito sono a carico solo delle ragazze, sottolineando che non è da usare regolarmente”.