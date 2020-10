Cosa contiene il nuovo dcpm firmato dal Premier Conte

A matrimoni e funerali potranno partecipare non più di 30 persone

AgenPress. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno firmato il nuovo dpcm, valido per 30 giorni. Tra le novità anche il divieto per le gite scolastiche e la quarantena scende da 14 a 10 giorni e per uscire dall’isolamento basta un solo tampone negativo.

I ristoranti e i bar dovranno chiudere alle 24, ma già dalle 21 sarà vietato consumare in piedi. Si potrà consumare solamente seduti al tavolo, al chiuso o all’aperto. Restano chiuse le sale da ballo e le discoteche, mentre verranno consentiti fiere e congressi.

Sullo sport viene confermato lo stop al calcetto e allo sport di contatto svolto a livello amatoriale.

Si conferma l’obbligo di portare sempre con sé la mascherina e di indossarla sia nei luoghi chiusi diversi dall’abitazione che all’aperto. Inoltre viene “fortemente raccomandato” l’utilizzo delle mascherine “anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi”.

Non cambiano i limiti di accesso ai luoghi aperti e chiusi in cui si tengono eventi sportivi, teatrali, concerti e nelle sale cinematografiche. Il limite resta di mille persone all’aperto e 200 al chiuso.