On. Mazzetti (FI): “Nessuno può ‘mettere il naso’ nelle case degli Italiani. Il domicili è inviolabile”

AgenPress. “Sono rimasta stupefatta ed indignata quando ho letto e sentito poi successivamente le dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute Roberto Speranza che parlando alla Trasmissione Tv “Che tempo che fa” su Rai3 affermava :”Io ho proposto di vietare le feste, anche private” ed aggiungeva in merito ai controlli sui divieti eventuali “quando c’è una norma va rispettata. Lavoreremo anche con le forze dell’ordine per verificare che la norma venga rispettata.

“Parole che definisco senza senso, folli, ma che non mi stupiscono conoscendo il partito che rappresenta il Ministro Speranza nel Governo Conte. Si parla di Liberi ed Uguali , mi dispiace soltanto che sia stato eletto nella mia stessa Regione, che talvolta conferma di votare ad “occhi chiusi”, per ideologia determinati candidati senza conoscerne le peculiarità caratteriali. Purtroppo infatti poi le conseguenze di certe scelte “di bandiera” si vedono anche nelle proposte figlie di una idelogia notoriamente condannata dalla storia”

“Mi auguro, che all’interno del Governo a cominciare dal Premier Conte, vi sia una presa di distanza da certe dichiarazioni riportando il Governo invece verso un’azione si di prevenzione del virus, ma mai di privazione della libertà personale. Comprendo l’emergenza, nessuno fa finta di nulla davanti ad una seconda ondata del virus, ma nessuno può permettersi di entrare nelle case degli Italiani e controllare quanti sono e cosa fanno.

Non esiste una visione di questo tipo in un Paese come il nostro. Non può esistere oggi uno Stato che inviti allo “spionaggio” nei condomini. Sono certa che il buonsenso prevarrà in futuro altrimenti, quella di Forza Italia sarà una opposizione dura.”

Dichiarazioni dell’On. Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia.