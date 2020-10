Al via “UGL Academy”. Capone: “Corsi per i lavoratori interessati ai cambiamenti del mondo del lavoro”

AgenPress. È stata presentata a Roma l’“UGL Academy”, in collaborazione con l’Università Mercatorum, per offrire agli iscritti una vasta offerta formativa volta a colmare i vuoti lasciati dai recenti cambiamenti nell’ambito del mondo del lavoro.

In tal senso, l’UGL Academy metterà a disposizione un ventaglio di corsi, tra cui: diritto del lavoro e della previdenza sociale; le relazioni industriali; le sfide 1: smart working; le sfide 2: la sicurezza sul lavoro al tempo del Covid-19. “La formazione è fondamentale per accrescere le proprie competenze in ambito professionale e umano. Per questo abbiamo dato la possibilità a tutti gli iscritti dell’UGL di restare aggiornati e al passo con le evoluzioni del mondo del lavoro che mai come adesso è in fermento”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, durante l’evento di presentazione.

All’evento hanno preso parte anche Danilo Iervolino, Presidente Università Mercatorum; Francesco Fimmanò, Direttore Scientifico e Professore Ordinario in Diritto Commerciale Università Mercatorum; Marco Mocella, Professore Ordinario in Diritto del Lavoro Università Mercatorum; Carlo Buttaroni, Presidente di Tecnè.

Inoltre, saranno attivati presso tutti i centri UGL e CAF gli info point per promuovere la partecipazione all’Academy.

Le prime città pilota sono: Roma, Viterbo, Latina, Rieti, Frosinone, Torino, Milano, Palermo, Venezia, Arezzo, Pescara, Napoli, Avellino, Bari, Catania.