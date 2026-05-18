Sub italiani dispersi alle Maldive. Individuati i corpi nella grotta vicino all’atollo di Vaavu

AgenPress. Sono stati individuati nel terzo segmento di una grotta sottomarina nei pressi dell’Atollo di Vaavu i quattro sub italiani dispersi da giorni alle Maldive. La conferma è arrivata dalla Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre le autorità locali proseguono le delicate operazioni di recupero.

Le Maldives National Defence Force (Mndf) hanno annunciato attraverso un messaggio pubblicato su X che i corpi dei quattro subacquei sono stati localizzati all’interno della cavità sommersa, ma che le operazioni di recupero non sono ancora concluse a causa della complessità dell’area e delle condizioni operative sott’acqua.

Secondo quanto riferito alla CNN dal portavoce del governo maldiviano, Mohamed Hussain Shareef, i soccorritori prevedono di riportare in superficie due dei quattro corpi nella giornata di martedì, mentre il recupero degli altri due dovrebbe avvenire mercoledì.

La vicenda ha suscitato forte apprensione sia in Italia sia alle Maldive, dove le squadre di soccorso sono impegnate da giorni nelle ricerche all’interno del sistema di grotte sottomarine dell’atollo. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire e saranno le autorità competenti a ricostruire quanto accaduto durante l’immersione.

La Farnesina continua a seguire il caso in stretto contatto con l’ambasciata italiana e con le autorità maldiviane, fornendo assistenza ai familiari delle vittime.