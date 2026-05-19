Sequestrati 20 quintali di olio non tracciato posto in vendita sulle piattaforme di e-commerce

AgenPress. Continuano i controlli nel settore olivicolo e della filiera olearia nella provincia di Brindisi, anche attraverso un’attività di monitoraggio dell’olio di oliva posto in vendita sulle piattaforme di e-commerce e sui canali digitali.

Un’operazione rilevante è stata condotta dai militari della Compagnia di Fasano, i quali, durante un controllo ispettivo presso uno stabilimento di imbottigliamento locale, hanno attenzionato una rilevante partita di olio d’oliva prodotta e confezionata per conto di una società con sede nel Nord Italia.

I militari hanno sequestrato 1.805 litri di olio extravergine di oliva e 360 litri di miscela di olio di oliva. Il prodotto, lavorato ed imbottigliato in un opificio di Fasano, presentava etichette prive delle indicazioni obbligatorie sullo stabilimento di produzione e confezionamento, in violazione delle norme sulla tracciabilità