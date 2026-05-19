AgenPress. Il presidente russo Vladimir Putin si è recato in Cina per una visita di due giorni. Secondo il collaboratore del Cremlino Yury Ushakov, il programma si preannuncia molto intenso.

Il leader russo incontrerà il presidente Xi Jinping, terrà colloqui russo-cinesi sia in formato ristretto che allargato, lancerà congiuntamente programmi di istruzione interscolastici e discuterà le questioni globali più urgenti.

Le relazioni di partenariato strategico tra Russia e Cina, consolidate nei 25 anni trascorsi dalla firma del Trattato di buon vicinato, possono essere considerate esemplari per gli stati confinanti. Ciò è stato ripetutamente sottolineato dagli stessi leader di entrambi i paesi, e Ushakov lo ha ribadito prima della visita.