Putin: “Gli scambi commerciali tra Russia e Cina continuano a crescere, avendo superato da tempo la soglia dei 200 miliardi di dollari”

AgenPress. Le relazioni tra Mosca e Pechino hanno raggiunto un livello senza precedenti, come dimostra, tra l’altro, la disponibilità dei due Paesi a sostenersi a vicenda su questioni chiave, tra cui la tutela della sovranità, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un videomessaggio prima della sua visita in Cina.

“Sono lieto di visitare nuovamente Pechino su invito del mio caro amico di lunga data, il Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping.” “Le regolari visite reciproche e i colloqui ad alto livello tra Russia e Cina sono una parte importante e integrante dei nostri sforzi congiunti per promuovere l’intera gamma delle relazioni tra i nostri due Paesi e liberare il loro potenziale davvero illimitato.”

Putin ha sottolineato l’importanza delle questioni relative al rafforzamento dei legami e allo sviluppo globale di Russia e Cina, che costituiranno l’agenda dei prossimi colloqui a Pechino: “È importante che siano queste le questioni a definire l’agenda dei prossimi colloqui a Pechino”.

“Vorrei ricordarvi che 25 anni fa, Russia e Cina hanno firmato il Trattato di buon vicinato e di cooperazione amichevole, che ha gettato solide basi per una relazione autenticamente strategica e un partenariato globale a beneficio dei nostri Paesi e dei nostri popoli. Oggi, le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto un livello davvero senza precedenti.”

“La loro natura speciale si riflette nell’atmosfera di reciproca comprensione e fiducia, nell’impegno a perseguire una cooperazione equa e vantaggiosa per entrambe le parti, a condurre un dialogo rispettoso e a sostenersi a vicenda su questioni che riguardano gli interessi fondamentali di entrambi i paesi, tra cui la tutela della sovranità e dell’unità statale.”

La Russia apprezza moltissimo la storia e la cultura della Cina ed è interessata a sviluppare ulteriormente il dialogo tra i popoli dei due Paesi. “Vorrei sottolineare che la Russia tiene in grande considerazione la storia secolare della Cina e i suoi successi in campo culturale, artistico e scientifico. Siamo interessati ad avvicinare i nostri popoli, a promuovere ulteriormente la comprensione reciproca e ad accogliere tutti gli aspetti positivi offerti dalle ricche tradizioni e dal patrimonio di entrambi i Paesi”, ha affermato Putin.

“Guardando con fiducia al futuro, Russia e Cina stanno ampliando attivamente i loro contatti in ambito politico, economico e della difesa, intensificando al contempo gli scambi umanitari e incoraggiando l’interazione personale”, ha sottolineato il leader russo.

Putin ha inoltre osservato che i rapporti cordiali e amichevoli tra Mosca e Pechino aiutano i due Paesi a fissare gli obiettivi più ambiziosi e a realizzarli. “Sono convinto che i nostri legami cordiali e amichevoli ci consentano di elaborare i piani più audaci per il futuro e di dar loro vita”, ha affermato.

L’esenzione del visto tra Russia e Cina promuove il turismo e i viaggi d’affari e crea nuove opportunità per rafforzare i legami tra i due Paesi. “Accogliamo con favore l’introduzione di un regime di esenzione dal visto reciproco tra i nostri Paesi, che facilita maggiori scambi commerciali e turistici e sfrutta nuove opportunità di comunicazione e contatti personali tra cittadini russi e cinesi.”

“Gli scambi commerciali tra Russia e Cina continuano a crescere, avendo superato da tempo la soglia dei 200 miliardi di dollari”, ha affermato Putin.

Russia e Cina sono passate quasi completamente all’utilizzo delle valute nazionali nei pagamenti reciproci. “I pagamenti reciproci vengono ora effettuati quasi interamente in rubli e yuan”, ha osservato il leader russo.